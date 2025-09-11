الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن بعد دقائق من سقوطه داخل مناطق إسرائيلية
06:17 ص الخميس 11 سبتمبر 2025
وكالات
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت صاروخ أطلق من اليمن بعد أن دوت صفارات الإنذار داخل عدة مناطق في إسرائيل وذلك بعد سقوطه بدقائق قليلة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق إسرائيلية إثر إطلاق صاروخ من اليمن، بحسب سكاي نيوز.
وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.
