

وكالات

شن عدد من النواب الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي يوم الثلاثاء، هجوما لاذعا على إسرائيل عقب استهدافها قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

قال النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا رو خانا عن الضربة الإسرائيلية في قطر: "لا أرى كيف يمكن أن يساعد ذلك الهجوم في إطلاق سراح الرهائن أو إنهاء الحرب".

وأفاد السيناتور الديمقراطي مارك كيلي عضو مجلس الشيوخ، "أنها مناورة عدوانية للغاية من الحكومة الإسرائيلية إنه فعل عدواني للغاية".

وذكر مارك كيلي: "حماس منظمة إرهابية نريد زوالها، وفي الوقت نفسه هناك مفاوضات مع الحركة لإطلاق سراح الرهائن وتجرى عبر جهات اتصال في قطر".

من جهته، شدد السيناتور الأمريكي المستقل بيرني ساندرز في تدوينة على منصة "إكس"، على أن حكومة نتنياهو المتطرفة خرجت عن السيطرة تماما.

وأضاف بيرني ساندرز، أن حكومة نتنياهو ‏لا تجوع أطفال غزة فحسب، بل تنتهك القانون الدولي عبر قصفها لقطر، داعيا إلى وقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل.

في المقابل، عبر السيناتور الجمهوري توم كوتون عن تأييده لتل لأبيب، حيث قال: "أيدي حماس ملطخة بدماء المواطنين الأمريكيين، ويجب ألا يكون لها ملاذ آمن"، موضحا أن لإسرائيل كل الحق في مطاردة هؤلاء الإرهابيين، وفقا لروسيا اليوم.