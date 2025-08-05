"بسبب الإصابة".. برشلونة يحول لاعبه للتحقيق التأديبي.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

دخل نادي برشلونة في أزمة قانونية مع حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيجن، بعدما رفض الأخير التوقيع على التقرير الطبي الصادر عن الجهاز الطبي للنادي بشأن إصابته أسفل الظهر، وهو التقرير الذي كان من المفترض أن يعتمد عليه النادي في إجراءاته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن رفض تير شتيجن التوقيع دفع إدارة برشلونة إلى إحالة القضية إلى القسم القانوني لفتح تحقيق تأديبي، قد ينتهي بتوقيع عقوبة على الحارس إذا ثبتت مخالفته للوائح الداخلية.

وبحسب الصحيفة، فإن البيانات الطبية للاعبين تُعد معلومات شخصية وسرية، ولا يمكن اعتمادها أو مشاركتها رسميًا إلا بموافقة اللاعب، ما يجعل موقف الحارس قانونيًا من حيث المبدأ.

لكن في حالة تير شتيجن، فإن رفضه التوقيع على تقرير يفيد بغيابه لأكثر من 4 أشهر يضع النادي في مأزق، لا سيما أن الحارس يؤكد في بيان رسمي أن فترة غيابه لن تتجاوز 3 أشهر.

ويُعد هذا الخلاف مؤثرًا على خطط برشلونة في الميركاتو، حيث تنص لوائح رابطة الدوري الإسباني على أحقية الأندية في استغلال 80% من راتب اللاعب المصاب لأكثر من 4 أشهر لتسجيل بديل، وكان النادي الكتالوني يعتزم استخدام هذا الاستثناء لتسجيل الحارس الجديد جوان غارسيا، إلا أن رفض تير شتيجن يهدد بفشل هذه الخطوة.