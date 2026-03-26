تقام اليوم الخميس الموافق 26 مارس، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء البرازيل ضد فرنسا ضمن المباريات الودية، ومباراة المصري والجونة في كأس عاصمة مصر.

مواعيد مباريات اليوم الخميس

موعد مباريات تصفيات كأس العالم أوروبا اليوم الخميس

تركيا ضد رومانيا - 7:00 مساء

ويلز ضد البوسنة والهرسك - 9:45 مساء

بولندا ضد ألبانيا - 9:45 مساء

سلوفاكيا ضد كوسوفو - 9:45 مساء

جمهورية التشيك ضد أيرلندا - 9:45 مساء

إيطاليا ضد إيرلندا الشمالية - 9:45 مساء

أوكرانيا ضد السويد - 9:45 مساء

الدنمارك ضد مقدونيا الشمالية - 9:45 مساء

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر اليوم الخميس

الجونة ضد المصري - 5:00 مساء

زد ضد المقاولون العرب - 8:00 مساء

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري اليوم الخميس

لافيينا ضد الترسانة - 3:30 مساء

الداخلية ضد الانتاج الحربي - 3:30 مساء

مالية كفر الزيات ضد أبو قير للأسمدة - 3:30 مساء

أسوان ضد طنطا - 3:30 مساء

بروكسي ضد بترول أسيوط - 3:30 مساء

مسار ضد بلدية المحلة - 3:30 مساء

موعد مباراة الودية اليوم الخميس

البرازيل ضد فرنسا - 10:00 مساء