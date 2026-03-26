مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

المصري

كأس رابطة الأندية

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

- -
19:00

رومانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إيرلندا الشمالية

دوري القسم الثاني-أ

لافيينا أف سي

- -
15:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
15:30

بلدية المحلة

جميع المباريات

منتخب مصر يبدأ معسكر جدة استعداداً لودية السعودية

كتب : نهي خورشيد

01:06 ص 26/03/2026
  • عرض 15 صورة
تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استهل المنتخب الوطني المصري لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن تدريباته في مدينة جدة، ضمن معسكره التحضيري لمواجهة المنتخب السعودي ودياً في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2026.

كواليس مران منتخب مصر الأول في جدة استعداداً لودية السعودية

وأقيم المران الأول على الملعب الفرعي أ باستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة"، إذ انطلق في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة بعد ساعات قليلة من وصول بعثة المنتخب التي حطت في جدة عند الخامسة والنصف مساءً.

وشهد التدريب مشاركة جميع اللاعبين المنضمين للمعسكر بعد انضمام عمر مرموش إلى التدريبات الجماعية، ليكتمل قوام الفريق الذي ضم 26 لاعباً.

كما شهد المران حضور عدد من مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم يتقدمهم هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وخالد الدرندلي نائب الرئيس، إلى جانب أحمد حلمي الشريف رئيس بعثة المنتخب وعضوي المجلس مصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين، وذلك لمتابعة استعدادات الفريق قبل مواجهة السعودية المقررة مساء الجمعة.

قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس

وضمت قائمة المشاركين في المران كلاً من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح، أحمد نبيل "كوكا"، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد "زيزو"، إمام عاشور، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، هيثم حسن، إسلام عيسى، ناصر منسي، ومصطفى محمد.

أخبار

المزيد

إعلان

