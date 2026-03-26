واصل منتخب السعودية الأول لكرة القدم تدريباته مساء الأربعاء في مدينة جدة، ضمن معسكره الإعدادي المقام خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس في إطار المرحلة الثالثة من برنامج التحضير لبطولة كأس العالم 2026، استعداداً لمواجهة منتخب مصر المرتقبة يوم الجمعة.

كواليس مران المنتخب السعودي اليوم استعداداً لودية مصر

وأدى لاعبى الأخضر مرانهم على ملعب التدريب بمدينة مدينة الملك عبد الله الرياضية تحت قيادة المدير الفني هيرفي رينارد، إذ انطلقت الحصة بتمارين الإحماء أعقبها تدريبات المربعات، ثم تطبيق عدد من الجوانب التكتيكية، قبل أن تختتم بمناورة على كامل مساحة الملعب.

وشهدت التدريبات انضمام اللاعب متعب الحربي بعد استدعائه من معسكر المنتخب الرديف، فيما خضع سلمان الفرج لتمارين خاصة برفقة الجهاز الفني بينما واصل زكريا هوساوي برنامجه العلاجي.

ومن المقرر أن يختتم المنتخب السعودي استعداداته مساء الخميس بحصة تدريبية على الملعب الرديف في مدينة الملك عبد الله الرياضية، على أن يسمح لوسائل الإعلام بحضور الربع ساعة الأولى.

موعد ودية السعودية ومصر استعداداً لكأس العالم

وتقام المواجهة الودية بين منتخبي مصر والسعودية يوم الجمعة 27 مارس على ملعب ملعب الملك فهد الدولي في جدة، عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما أعلنت شبكة On Sport نقل المباراة حصريًا داخل مصر عبر قنواتها.

إقرأ أيضاً:

