كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

المصري

كأس رابطة الأندية

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

- -
19:00

رومانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إيرلندا الشمالية

دوري القسم الثاني-أ

لافيينا أف سي

- -
15:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
15:30

بلدية المحلة

المنتخب السعودي يكثف تدريباته استعداداً لودية مصر

كتب : نهي خورشيد

12:18 ص 26/03/2026

سعود عبدالحميد

واصل منتخب السعودية الأول لكرة القدم تدريباته مساء الأربعاء في مدينة جدة، ضمن معسكره الإعدادي المقام خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس في إطار المرحلة الثالثة من برنامج التحضير لبطولة كأس العالم 2026، استعداداً لمواجهة منتخب مصر المرتقبة يوم الجمعة.

كواليس مران المنتخب السعودي اليوم استعداداً لودية مصر

وأدى لاعبى الأخضر مرانهم على ملعب التدريب بمدينة مدينة الملك عبد الله الرياضية تحت قيادة المدير الفني هيرفي رينارد، إذ انطلقت الحصة بتمارين الإحماء أعقبها تدريبات المربعات، ثم تطبيق عدد من الجوانب التكتيكية، قبل أن تختتم بمناورة على كامل مساحة الملعب.

وشهدت التدريبات انضمام اللاعب متعب الحربي بعد استدعائه من معسكر المنتخب الرديف، فيما خضع سلمان الفرج لتمارين خاصة برفقة الجهاز الفني بينما واصل زكريا هوساوي برنامجه العلاجي.

ومن المقرر أن يختتم المنتخب السعودي استعداداته مساء الخميس بحصة تدريبية على الملعب الرديف في مدينة الملك عبد الله الرياضية، على أن يسمح لوسائل الإعلام بحضور الربع ساعة الأولى.

موعد ودية السعودية ومصر استعداداً لكأس العالم

وتقام المواجهة الودية بين منتخبي مصر والسعودية يوم الجمعة 27 مارس على ملعب ملعب الملك فهد الدولي في جدة، عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما أعلنت شبكة On Sport نقل المباراة حصريًا داخل مصر عبر قنواتها.

القضية الـ14.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد ضد نادي الزمالك

تقارير تكشف موقف ليفربول من مستقبل سلوت مع الريدز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمين أمامهم فرصة وحيدة للطعن على حكم إعدامهم
حوادث وقضايا

محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمين أمامهم فرصة وحيدة للطعن على حكم إعدامهم
"من الفضاء إلى الأرض".. ما هو نظام القبة الذهبية الذي يحمي أمريكا من التهديدات
أخبار و تقارير

"من الفضاء إلى الأرض".. ما هو نظام القبة الذهبية الذي يحمي أمريكا من التهديدات
أول تعليق من رابطة الدوري الأمريكي على ضم محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من رابطة الدوري الأمريكي على ضم محمد صلاح
كنزي دياب جريئة ورنا رئيس مع زوجها.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

كنزي دياب جريئة ورنا رئيس مع زوجها.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
لماذا رغوة الصابون بيضاء دائما رغم اختلاف لونه؟
علاقات

لماذا رغوة الصابون بيضاء دائما رغم اختلاف لونه؟

مقامرة الحرب.. مراهنون يسبقون "وقف إطلاق النار": من يربح في صراع أمريكا وإيران؟
وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى
عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟