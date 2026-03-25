أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عقد مؤتمر صحفي في العاصمة الفرنسية باريس صباح غد الخميس، للحديث عن استئنافه أمام محكمة التحكيم الرياضية، بشأن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

تفاصيل بيان الاتحاد السنغالي لكرة القدم

أوضح الاتحاد السنغالي في بيان رسمي أن فريق المحامين الممثل له، إلى جانب عدد من المسؤولين، سيشارك في المؤتمر الصحفي، الذي يأتي في إطار تطورات أزمة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وأشار البيان إلى أن المؤتمر سيُعقد صباح غدٍ الخميس للحديث عن آخر مستجدات أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

كاس تعلن تسلمها استئناف السنغال

أكدت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الأربعاء، تسلمها استئنافًا رسميًا من الاتحاد السنغالي ضد قرار كاف، على أن يتم خلال المؤتمر الصحفي استعراض أسباب الطعن والخطوات القانونية التي ينوي الاتحاد اتخاذها خلال المرحلة المقبلة.

تفاصيل سحب لقب أمم أفريقيا من السنغال

شهدت الفترة الماضية مفاجأة من العيار الثقيل بإعلان لجنة الاستئناف بالاتحاد الافريقي لكرة القدم التي قضت بسحب لقب أمم أفريقيا 2025 من السنغال واعتباره خاسرًا في المباراة النهائية ليتم منح اللقب للمغرب.

