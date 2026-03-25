كأس رابطة الأندية

الجونة

17:00

المصري

كأس رابطة الأندية

زد

20:00

المقاولون العرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

19:00

رومانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

21:45

إيرلندا الشمالية

دوري القسم الثاني-أ

لافيينا أف سي

15:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

مسار

15:30

بلدية المحلة

إعلان

في باريس.. مؤتمر استثنائي للاتحاد السنغالي بشأن أزمة لقب أمم أفريقيا

كتب : محمد عبد الهادي

11:35 م 25/03/2026

الاتحاد السنغالي

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عقد مؤتمر صحفي في العاصمة الفرنسية باريس صباح غد الخميس، للحديث عن استئنافه أمام محكمة التحكيم الرياضية، بشأن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

تفاصيل بيان الاتحاد السنغالي لكرة القدم

أوضح الاتحاد السنغالي في بيان رسمي أن فريق المحامين الممثل له، إلى جانب عدد من المسؤولين، سيشارك في المؤتمر الصحفي، الذي يأتي في إطار تطورات أزمة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وأشار البيان إلى أن المؤتمر سيُعقد صباح غدٍ الخميس للحديث عن آخر مستجدات أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

كاس تعلن تسلمها استئناف السنغال

أكدت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الأربعاء، تسلمها استئنافًا رسميًا من الاتحاد السنغالي ضد قرار كاف، على أن يتم خلال المؤتمر الصحفي استعراض أسباب الطعن والخطوات القانونية التي ينوي الاتحاد اتخاذها خلال المرحلة المقبلة.

تفاصيل سحب لقب أمم أفريقيا من السنغال

شهدت الفترة الماضية مفاجأة من العيار الثقيل بإعلان لجنة الاستئناف بالاتحاد الافريقي لكرة القدم التي قضت بسحب لقب أمم أفريقيا 2025 من السنغال واعتباره خاسرًا في المباراة النهائية ليتم منح اللقب للمغرب.

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
إيران تعلن عن قواعد جديدة للعبور من مضيق هرمز
بسبب التقلبات الجوية.. الزراعة تصدر توصيات للمزارعين والمربين
بعد براءة المتهم. . محامٍ يكشف مفاجأة بشأن فتاة الأتوبيس: ليس لها حق الاستئناف
من الرصيف إلى قصر الاتحادية.. الرئيس السيسي يلتقي المهندسة ليلى إبراهيم
إعلان

إعلان

