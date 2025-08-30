وكالات

أثار وسم "ترامب ميت" عاصفة جدل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما تصدر "الترند العالمي" وأثار تساؤلات في الأوساط السياسية والدولية حول الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتزايدت عمليات البحث عبر "جوجل" بكلمات مفتاحية مثل: "ترامب ميت" و "هل مات ترامب؟، و"أين دونالد ترامب"، في ظل غيابه عن الأضواء لأيام، الأمر الذي غذّى الشائعات المتداولة بشأن وفاته.

لكن هذه التكهنات سرعان ما تبددت، بعد أن شوهد ترامب اليوم السبت أثناء مغادرته البيت الأبيض برفقة حفيدته كاي، متوجهًا إلى نادي ترامب الوطني للجولف في ولاية فرجينيا، وظهر وهو يدخل سيارته في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في مشهد التقطته عدسات الصحافة، لينهي بذلك موجة الشائعات التي انتشرت على نطاق واسع.

الرئيس ترامب قبل قليل مع أحفاده أثناء توجههم لملعب القولف : pic.twitter.com/y0e3I8tenP — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) August 30, 2025

وكان آخر ظهور علني للرئيس الأمريكي قد جرى الأربعاء الماضي، خلال ترؤسه اجتماعًا متلفزًا لمجلس الوزراء، إلى جانب ظهوره في وقت سابق من الأسبوع أثناء ممارسة رياضة الغولف. وعلى الرغم من غيابه عن الفعاليات العلنية لبضعة أيام، واصل ترامب نشاطه عبر منصته "تروث سوشيال"، حيث نشر عدة مواقف سياسية بشكل دوري.