بعد حظر التجول.. الجيش السوري يعلن بدء عملية تمشيط حي الشيخ مقصود

وكالات

أعلنت هيئة عمليات الجيش السوري استشهاد 3 جنود وإصابة أكثر من 12 آخرين، إثر استهداف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حافلات تابعة للجيش.

وقالت الهيئة في بيان الجمعة، إن سياسة المماطلة التي ينتهجها تنظيم "قسد"، والمصحوبة بقصف واستهداف مواقع مدنية، تقلل فرص الاستمرار في أي اتفاق معه.

وأضافت هيئة عمليات الجيش السوري أنها تعلن بدء عملية تمشيط حي الشيخ مقصود من عناصر قسد، مؤكدة أنه في حال الانتهاء من العملية سيتم تسليم الحي لقوى الأمن ومؤسسات الدولة.

وأشارت الهيئة إلى أنها حاولت إيقاف ما وصفته بإجرام تنظيم قسد عبر اتفاق يقضي بإخراج عناصره بحافلات، إلا أن تلك الحافلات تعرضت للاستهداف ثلاث مرات.

وأكدت الهيئة أنه يوجد عدد كبير من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيًا داخل حي الشيخ مقصود.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوري، فرض حظر تجوال كامل في حي الشيخ مقصود، يبدأ عند الساعة السادسة والنصف مساءً وحتى إشعار آخر، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية.