ترامب: نريد السلام بين الأكراد والسوريين وعلاقتنا بالطرفين جيدة جدًا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تريد أن يسود السلام بين الأكراد والسوريين، مؤكدًا أن علاقة واشنطن جيدة جدًا مع الطرفين.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة، أن أمريكا تريد لسوريا أن تنجح وتمضي قدمًا في مسارها، مشيرًا إلى أنها قد تواجه بعض الصعوبات خلال هذه المرحلة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوري، فرض حظر تجوال كامل في حي الشيخ مقصود، يبدأ عند الساعة السادسة والنصف مساءً وحتى إشعار آخر، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية.

وقالت هيئة العمليات في الجيش السوري، إنه سيتم تسليم حي الشيخ مقصود لقوى الأمن ومؤسسات الدولة عند انتهاء عمليات تمشيطه.

وأضافت هيئة عمليات الجيش السوري، أنه قتل 3 جنود وجرح أكثر من 12 إثر استهداف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لحافلاتهم.