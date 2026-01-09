إعلان

ترامب: نسعى للاستحواذ على جرينلاند ولا نريد أن تكون روسيا والصين جارة لنا

كتب : مصراوي

11:27 م 09/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تسعى للاستحواذ على جرينلاند ولا تريد أن تكون روسيا والصين جارة لها.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أنه يجب علينا تملك جرينلاند لحماية أمننا القومي سواء فعلنا ذلك بالطرق السلمية أو بالقوة.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة سوف تمتلك جرينلاند من أجل الدفاع عنها، قائلا: "إذا لم نفعل فسوف تمتلكها روسيا أو الصين ونحن لن نسمح بذلك".

وأشار ترامب، إلى أن الولايات المتحدة تريد أن تتمكن فنزويلا من الوقوف على قدميها ولن تسمح لروسيا والصين باحتلالها.

