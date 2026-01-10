إعلان

دبوس ترامب السعيد يلفت الأنظار في البيت الأبيض.. ما القصة؟

كتب : مصراوي

12:45 ص 10/01/2026

دونالد ترامب

وكالات

لفت دبوس صغير على طية صدر بدلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأنظار خلال مؤتمره الصحفي الأخير في البيت الأبيض، حيث ظهر الدبوس حاملاً صورة لترامب وهو يضحك.

وخلال حديثه مع الصحفيين، بادر أحدهم بالسؤال عن الدبوس، ليرد ترامب بأنه حصل عليه من أحد الأشخاص، موضحًا أن اسمه ترامب السعيد.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "بالنظر إلى الحقيقة، أنا غير سعيد"، مؤكدًا أنه لن يكون راضيًا أبدًا حتى يجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده تقترب من تحقيق هذا الهدف، قائلاً: "نقترب من ذلك".

وفي وقت سابق، قال ترامب إن الأوضاع في فنزويلا تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى أن عددا من قادة العالم أبلغوه بأن العملية العسكرية كانت مبهرة.

وأضاف ترامب، أن إدارته تبحث حاليًا كيفية استفادة كل من الشعبين الأمريكي والفنزويلي من النفط، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستتخذ القرار بشأن شركات النفط التي سيسمح لها بالعمل داخل فنزويلا.

وأوضح أن فنزويلا قدمت للولايات المتحدة 30 مليون برميل من النفط يوم أمس، لافتًا إلى أن بلاده ستبدأ بشكل فوري في تكرير وبيع ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي المتميز بجودة عالية.

وأكد ترامب أن شركات النفط ستتعامل مباشرة مع الولايات المتحدة وليس مع فنزويلا، وأن أموال النفط ستذهب إلى الولايات المتحدة وفنزويلا وشركات النفط المشاركة، مشيرًا إلى أن واشنطن ستملك نحو 55% من نفط العالم إذا جرى احتساب ما تنتجه الولايات المتحدة وفنزويلا معًا.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إدارته ستعمل مع فنزويلا لاتخاذ القرارات المتعلقة بالشركات التي ستشارك في عمليات التنقيب وإعادة بناء البنية التحتية للطاقة، معلنًا عقد اجتماع جديد مع شركات النفط الأسبوع المقبل.

دونالد ترامب البيت الأبيض دبوس ترامب ترامب السعيد

