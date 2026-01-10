وكالات

قالت إيران في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تحويل الاحتجاجات السلمية إلى أعمال عنف وتخريب واسع النطاق.

ونقلت وكالة رويترز أن إيران اتهمت في رسالتها واشنطن بالوقوف خلف تصعيد الأوضاع وتحويل الاحتجاجات إلى أعمال عنف، معتبرة ذلك جزءًا من ممارسات أمريكية تهدف إلى زعزعة الاستقرار.

وأكدت إيران في الرسالة رفضها لما وصفته بالممارسات الأمريكية المخالفة لميثاق الأمم المتحدة، مشددة على تمسكها بالقانون الدولي وسيادة الدول.