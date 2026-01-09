ترامب: لن نرسل جنودا على الأرض في إيران لكن سنضربهم بقسوة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتابع الوضع في إيران، مؤكدًا أنه إذا ما بدأ النظام في قتل المتظاهرين كما فعلوا في السابق فإنه سيتدخل ويضربهم بقسوة وقوة.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة : "لن نرسل جنودا على الأرض في إيران لكن سنضربهم حيث يؤلمهم إذا ما بدأوا بقتل الناس كما فعلوا في السابق".

ووجه ترامب رسالة إلى القادة في إيران، قائلا:"أقول لقادة إيران من الأفضل ألا تبدأوا في إطلاق النار لأننا سنبدأ أيضاً في إطلاق النار".