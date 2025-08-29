إعلان

وزير الخارجية الإيراني يحذر أوروبا من تفعيل "آلية الزناد"

01:20 ص الجمعة 29 أغسطس 2025

وزارة الخارجية الإيرانية

الزناد"
وكالات
حذّر وزير الخارجية الإيراني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من خطورة المضي في خطوة تفعيل ما يُعرف بـ"آلية الزناد"، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستضاعف الشكوك حول نوايا الأوروبيين تجاه طهران.

وأكد الوزير أن إيران ستتخذ الإجراء المناسب ردًا على تفعيل هذه الآلية، واصفًا القرار الأوروبي بإعادة فرض العقوبات بأنه "استفزازي وغير لائق"، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأشار إلى أن اللجوء إلى العقوبات الدولية سيجعل مسار الحلول الدبلوماسية أكثر تعقيدًا، لافتًا إلى أن بلاده ترى في هذه الخطوة عائقًا أمام أي فرص للتفاهم المستقبلي.

وزير الخارجية الإيراني لية الزناد يحذر أوروبا
