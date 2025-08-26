إعلان

100 منظمة دينية وحقوقية تطالب بتدخل أمريكي عاجل لإنقاذ أسير فلسطيني

07:56 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

سجون الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

طالب أكثر من 100 منظمة دينية وحقوقية أمريكية وزير الخارجية ماركو روبيو، الثلاثاء، بتأمين الإفراج عن الأمريكي الفلسطيني محمد زاهر البالغ 16 عاما الذي تحتجزه سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 6 أشهر.

وأشارت المنظمات الأمريكية، إلى أن الطفل محمد زاهر محتجز في سجن إسرائيلي على خلفية مزاعم بإلقاء الحجارة، محذّرة من أن حالته الصحية متدهورة.

وأوضحت المنظمات، أن مسؤولية حماية جميع الأطفال الأمريكيين بمن فيهم الفلسطينيون الأمريكيون تقع على عاتق الحكومة الأمريكية.

ووفقا لبيان أصدرته هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، فإن عدد الأسرى من الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 450 طفلا، موضحة أن عدد الأسرى الفلسطينيين ارتفع إلى 10800 أسير، منوّهة إلى أن الأعداد لا تشمل المعتقلين من غزة.

سجون الاحتلال الإسرائيلي محمد زاهر الأسير الفلسطيني
