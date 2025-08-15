مصافحة علنية بين ترامب وبوتين قبيل قمة ألاسكا المرتقبة (صور)

القاهرة- مصراوي:

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لدى وصوله إلى ولاية ألاسكا، قبيل القمة التي طال انتظارها بين الرئيسين لمناقشة الحرب في أوكرانيا.

وحطّت طائرة بوتين في قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون" الجوية بعد وقت قصير من وصول طائرة ترامب، حيث شوهد الزعيمان يتصافحان أمام عدسات الكاميرات قبل أن يسيرا معًا فوق السجّاد الأحمر.

ويُعد هذا اللقاء الأول لبوتين على أراضي دولة غربية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أوائل عام 2022.

وخلال الاستقبال، تبادل الرئيسان المجاملات في أجواء وُصفت بالودية والحيوية، حيث مدّ ترامب يده مجددًا لبوتين وربّت على الجزء العلوي منها أثناء المصافحة الثانية.

وكانت التكهنات قد دارت في وقت سابق حول ما إذا كان الرئيسان سيتشاركان الرحلة في سيارة الليموزين نحو غرفة الاجتماعات، وهو ما حدث بالفعل.

وقد أتاح ذلك لهما بضع دقائق على انفراد، قبل بدء المحادثات الرسمية التي يشارك فيها ثلاثة من كبار مساعدي كل طرف.

ويرى مراقبون أن الاستقبال الحار الذي حظي به بوتين في ألاسكا – من الابتسامات والمحادثات غير الرسمية – يعكس التوجه الذي كانت موسكو تأمل في مشاهدته، خاصة بعد سنوات من القطيعة والانتقادات التي وُجهت إليه من قِبل سلف ترامب، جو بايدن.