جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلق الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، اليوم الجمعة، حملة "قوافل الخير"، لتوفير الدعم والمساعدات للفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظة، تحت رعاية المحافظ وبالشراكة مع بنك الكساء المصري، وذلك في إطار التكامل بين العمل التنفيذي والمجتمعي لخدمة المواطنين.

وقال محافظ جنوب سيناء: "إن المحافظة لا تدخر جهدًا لدعم الأسر الأكثر احتياجًا داخل المدن والوديان والتجمعات البدوية، سواء من خلال توصيل المرافق وتوفير كافة احتياجاتهم من مختلف الخدمات، أو من خلال تقديم المساعدات المختلفة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية".

وأكد المحافظ، أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تحسين جودة الحياة وتوفير بنية تحتية متطورة، بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية، مشيدًا بتعاون كافة الجهات التنفيذية والتشريعية في خدمة أبناء جنوب سيناء.

وقال الدكتور جبريل فتيح، مستشار المحافظ ومسئول حياة كريمة بجنوب سيناء: "إن قافلة الخير تضمنت كميات كبيرة من المساعدات المتنوعة" ملابس، مواد غذائية، ألحفه، كوتشيات"، مشيرًا إلى أن بنك الكساء دعم القافلة بنحو 75 ألف قطعة ملابس مختلفة المقاسات، كما قامت المحافظة بدعم القافلة بنحو 1200 بطانية، و2000 شنطة مواد غذائية، وعدد كبير من الكوتشيات".

وأكد مسئول حياة كريمة بالمحافظة، أن القافلة ستجوب القرى والوديان والتجمعات البدوية لتوزيع هذه المساعدات على المواطنين الأكثر احتياجًا، الذين جرى حصرهم طبقًا لحصر وإحصاء مديرية التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن محافظ جنوب سيناء، يحرص على وصول الدعم لمستحقيه، ومتابعة أعمال القفلة أول بأول.

جدير بالذكر، أن لجنة من الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، تقوم بزيارة لمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة مشروعات البنية التحتية والتنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة. وتضم في عضويتها عددًا من نواب البرلمان، وهم النائبان الوكيلان محمد الحسيني ومحمد وفيق، وأمين سر اللجنة عمرو درويش، والنواب درويش مرعي، خالد أبو نحول، محمود البرعي، رحاب الغول، إيمان الألفي، سامية توفيق، إلى جانب نواب المحافظة سيد عوض، حميد أبو بريك، جيفارا الجافي، ومسئولي الملفات المختلفة بالمحافظة.