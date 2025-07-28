فرنسا: جمعنا 125 دولة وسنتبنى رؤية مشتركة بشأن مستقبل غزة

وكالات

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن الوضع في قطاع غزة يفوق التصور.

وأعلن بارو، أن بلاده تمكنت من جمع 125 دولة، 50 منها ممثلة على مستوى وزاري، لتبني رؤية مشتركة بشأن مستقبل غزة.

واعتبر أن مؤتمر الأمم المتحدة، المنعقد الآن بنيويورك بشأن التسوية السلمية وحل الدولتين، خطوة حاسمة في طريق حل الدولتين، مشيرًا إلى أن من أهداف المؤتمر الحصول على تعهدات من دول أوروبية أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال بارو، إن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين سببه أنه لم يعد هناك أي مجال للانتظار، مضيفًا "سنسعى لإقناع الشركاء المترددين بشأن خطوة الاعتراف بدولة فلسطين".

كما أدان وزير الخارجية الفرنسي استهداف إسرائيل للأطفال والنساء بينما يسعون للحصول على المساعدات، مشددًا على أنه "أمر غير مقبول".

وانطلق، اليوم الاثنين، مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، في المقر الدائم للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، برئاسة السعودية وفرنسا.