لقاء بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الموريتاني

كتبت- أسماء البتاكوشي:

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بالدكتور محمد سالم ولد مرزوك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني يوم الاثنين 3 مارس.



أعرب عبد العاطي عن التطلع لمواصلة تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، أخذًا فى الاعتبار ما يربطهما من علاقات وطيدة، مبديًا التطلع إلى عقد اللجنة المشتركة بين الجانبين.

وأشاد وزير الخارجية بالتنسيق المتبادل بين الجانبين حيال مختلف القضايا على الصعيد الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بالقضايا العربية والأفريقية، مشيرا إلى أهمية العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، والاستفادة من القدرات المتوفرة لدى البلدين، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



تبادل الوزيران الرؤى بشأن القضية الفلسطينية، والجهود الرامية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث ونفاذ المساعدات الإنسانية، وكذلك الإسراع في بدء عملية التعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار. كما تم التأكيد على أهمية تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.