تمتد إلى دمشق.. إسرائيل تطالب بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في سوريا

كتب-عبدالله محمود:

09:06 م 18/12/2025

داني دانون

طالب مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة، داني دانون، بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في سوريا تمتد من دمشق إلى المنطقة العازلة الحالية.

وقال داني دانون، خلال جلسة لجمعية الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن إسرائيل ستتحرك للدفاع عن حلفائها الدروز ومنع أي هجمات تشن من المناطق المجاورة.

وأوضح مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أن جيش الاحتلال لن يسمح لإيران أو حزب الله أو حماس أو أي جماعة أخرى بإعادة التمركز عند حدود إسرائيل.

ومن جانبه، قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، إن الحكومة السورية تحتاج إلى وجود قواتها الأمنية على الحدود مع إسرائيل لبسط سيطرتها عليها.

وأكد المندوب السوري، أن إسرائيل لا تدخر جهدا في زعزعة استقرار المنطقة وتنتهك اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وأضاف مندوب سورية:"ملتزمون بمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع شركائنا لضمان أمن بلادنا والمنطقة والعالم".

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون سوريا دمشق جمعية الأمم المتحدة إسرائيل

