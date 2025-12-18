إسرائيل تهنئ أمريكا لفرضها عقوبات على الجنائية الدولية

هنأ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الولايات المتحدة لاتخاذها إجراء قويا ضد المحكمة الجنائية الدولية.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان اليوم الخميس، إن إسرائيل تهنئ الولايات المتحدة لفرضها عقوبات جديدة على الجنائية الدولية.

وفي وقت سابق، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قاضيين من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة تورطهم في الاستهداف غير المشروع لإسرائيل.

ومن جانبها، أكدت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها بشدة إدراج عقوبات جديدة من قبل الولايات المتحدة ضد قاضيين في المحكمة، مشددة على أن التدابير التي تستهدف القضاة والمدعين العامين المنتخبين من قبل الدول الأطراف تقوض سيادة القانون.