إعلان

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: سنتحرك للدفاع عن حلفائنا الدروز

كتب-عبدالله محمود:

08:55 م 18/12/2025

داني دانون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هنأ مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة، داني دانون، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو على فرض عقوبات على قضاة الجنائية الدولية.

وقال داني دانون، خلال جلسة لجمعية الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن تسييس المحكمة الجنائية الدولية واضطهاد إسرائيل يتجاوزان الخطوط الحمراء.

وأضاف المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: "سندافع عن حدودنا الشمالية ولن نسمح للإرهابيين والمسلحين بالعمل بجوارنا".

وأكد المندوب الإسرائيلي، أن إسرائيل ستتحرك للدفاع عن حلفائها الدروز ومنع أي هجمات تشن من المناطق المجاورة.

وشدد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أن جيش الاحتلال لن يسمح لإيران أو حزب الله أو حماس أو أي جماعة أخرى بإعادة التمركز عند حدود إسرائيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

داني دانون مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة فرض عقوبات على قضاة الجنائية الدولية الدفاع عن الدروز حلفاء إسرائيل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* المغرب يتوج بكأس العرب
خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟