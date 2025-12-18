مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: سنتحرك للدفاع عن حلفائنا الدروز

هنأ مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة، داني دانون، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو على فرض عقوبات على قضاة الجنائية الدولية.

وقال داني دانون، خلال جلسة لجمعية الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن تسييس المحكمة الجنائية الدولية واضطهاد إسرائيل يتجاوزان الخطوط الحمراء.

وأضاف المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: "سندافع عن حدودنا الشمالية ولن نسمح للإرهابيين والمسلحين بالعمل بجوارنا".

وأكد المندوب الإسرائيلي، أن إسرائيل ستتحرك للدفاع عن حلفائها الدروز ومنع أي هجمات تشن من المناطق المجاورة.

وشدد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أن جيش الاحتلال لن يسمح لإيران أو حزب الله أو حماس أو أي جماعة أخرى بإعادة التمركز عند حدود إسرائيل.