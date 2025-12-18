القمة الأوروبية تشدد على ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان وسوريا

القمة الأوروبية تشدد على ضرورة الحفاظ على استقرار

وكالات

رحب بيان القمة الأوروبية، بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إنشاء مجلس السلام وقوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة.

وشدد القمة الأوروبية، في بيان اليوم الخميس، على ضرورة نزع السلاح بشكل دائم من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وكل الجماعات المسلحة غير الحكومية في غزة.

وأضاف بيان للقمة الأوروبية: "أننا نعلن استعدادنا لتعزيز مهام بعثة المراقبة في رفح وتدريب الشرطة الفلسطينية".

ودعت القمة الأوروبية، إلى إدخال عاجل وآمن للمساعدات إلى غزة من المعابر بما فيها الممر البحري من قبرص، مدينين بشدة تصاعد عنف المستوطنين.

كما دعت القمة الأوروبية، إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان.

وأكدت القمة الأوروبية، دعمها لجهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، مدينين الهجمات الأخيرة على قوات اليونيفيل، ومطالبًا بإجراء تحقيق شامل.

وطالبت القمة الأوروبية، بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، مشددة على ضرورة نزع سلاح حزب الله وكل الجماعات المسلحة في لبنان.

وأعربت القمة الأوروبية، عن قلقها إزاء التدخلات الخارجية في مسار الانتقال في سوريا، داعين جميع الأطراف الداخلية والخارجية إلى احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأضافت القمة الأوروبية: "نجدد دعمنا لانتقال سلمي وشامل في سوريا ونشدد على ضرورة حماية حقوق جميع السوريين".