ترامب يوقع أمرا باعتبار الماريجوانا مخدرا أقل خطورة

كتب : مصراوي

10:45 م 18/12/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

(أب)

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي، اليوم الخميس، بإعادة تصنيف الماريجوانا لاعتبارها مخدرا أقل خطورة، في خطوة تفتح آفاقا جديدة للأبحاث الطبية، في تحول كبير في السياسة الفيدرالية تجاه المخدرات يقترب من الإجراءات التي اتخذتها العديد من الولايات.

وسيؤدي هذا التحول إلى إبعاد الماريجوانا من تصنيفها الحالي في جدول المخدرات الأول "الذي يحتوى على المواد المخدرة عالية الخطورة" إلى جانب الهيروين وثنائي إيثيلاميد حمض الليسرجيك "إل إس دي".

وبدلا من ذلك، سيتم تصنيف القنب "الماريجوانا" كمادة من جدول المخدرات الثالث "الذي يحتوي على المواد التي تحمل خطورة أقل وتستخدم فى بعض الأدوية"، مثل الكيتامين وبعض منشطات ستيرويد البنائية.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الماريجوانا مخدرا أقل خطورة إعادة تصنيف الماريجوانا

