أحمد شوبير بعد مشاهدته لفيلم "الست": اللي شاف غير اللي سمع

كتب : مروان الطيب

08:52 م 18/12/2025

أحمد شوبير

كشف الإعلامي الرياضي ونجم منتخب مصر السابق أحمد شوبير عن مشاهدته فيلم "الست"، وذلك عبر حسابه الرسمي على "X".

وكتب شوبير: "لسه خارج من فيلم الست حالا، واللي شاف غير اللي سمع، أنا شخصيا الفيلم عجبني، واستمتعت بساعتين من إبداع منى زكي وسيد رجب ومحمد فراج وكل النجوم اللي منورين الفيلم، نسيت أقول أنا بقالي 22 سنة مدخلتش سينما من أيام الجزيرة 1، لكن أعمل إيه بقى عشق الست رجعني لها تاني".

كواليس فيلم "الست"

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية، هم: منى زكي، عمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

الإعلامي أحمد شوبير

