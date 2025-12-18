قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تطلب دعمًا من إسرائيل لتقسيم اليمن

تشهد الساحة اليمنية تحولات متسارعة مع توسع نفوذ قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وسيطرتها على مناطق واسعة على حساب القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، في جنوب اليمن.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن الدولة، وسعى إلى فتح قنوات تواصل مع إسرائيل بهدف الحصول على دعم سياسي وأمني.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير الأربعاء، أن توجه المجلس الانتقالي الجنوبي يستند لمصالح مشتركة مع إسرائيل، من بينها تأمين طرق الملاحة الدولية في خليج عدن ومضيق باب المندب، والتصدي لتهريب السلاح الإيراني إلى جماعة الحوثي التي تسيطر على جزء في اليمن.

ونقلت هيئة البث العبرية، عن مصدر دبلوماسي في الإدارة الجنوبية قوله إن دعم إسرائيل لإقامة دولة جنوب اليمن وعاصمتها عدن من شأنه أن يسهم في تعزيز القدرات العسكرية والأمنية والاقتصادية للكيان المنشود، مؤكدًا وجود أعداء مشتركين بين إسرائيل والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشارت البث الإسرائيلية إلى أن هناك ممثلين من المجلس الانتقالي الجنوبي أجروا اتصالات مع مسؤولين إسرائيليين لكسب دعم إقليمي ودولي، بما في ذلك السعي للحصول على دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع تعهد بالاعتراف بإسرائيل في حال تحقيق الاستقلال.