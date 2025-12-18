قال المفكر والكاتب عادل نعمان، إن الإسلام انتصر للمرأة في وقت نزول الوحي، لكنها هُزمت اليوم على أيدي بعض الفقهاء الذين لم يتجاوبوا مع مقتضيات العصر.

وأضاف "نعمان"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، أنه تعلم من المذهب الجعفري أن الأصل في الحكم هو القرآن، معربًا عن تحفظه على فكرة "النسخ" في السنة التي قد "تقضي" على النص القرآني، واصفًا إياها بأنها محل جدل كبير.

وتابع أن آية "الرجال قوامون على النساء" نزلت في سياق تاريخي محدد، حين كان دور المرأة محصورًا في تربية الأولاد وقضاء شهوة الرجل، ولم تكن هناك عالمة أو مهندسة أو رائدة فضاء.

وأشار إلى أن سبب نزول الآية يعود إلى رجل لطم امرأته فشكت لأبيها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع وتلطمه، مما أحدث إشكالية أدت إلى نزول الآية لتنظيم العلاقة بينهما وقتذاك.

وأكد أن بعض الأحكام القرآنية تحتاج إلى تدبر وتفسير يتناسب مع الزمن الحديث، مشددًا على أن الإسلام جاء لينصف المرأة في عصرها.

ولفت إلى أن آية "لتذكر إحداهما الأخرى" الخاصة بالشهادة نزلت لمراعاة فروق الخبرة والمعرفة فقط، وليس للنقص في أهليتها.

وأكد "نعمان"، أن الفقهاء اليوم لم يقدموا الصورة المشرفة التي تفرضها وقائع العصر، قائلًا: "الإسلام انتصر للمرأة في حينه، والآن هزمها الفقهاء، ولم يتجاوبوا مع مقتضيات العصر".

