ترامب: من المحتمل أن ألتقي نتنياهو في فلوريدا

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتمال لقائه مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال الفترة المقبلة.

وأكد ترامب خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أنه لم يرتب حتى الآن لاجتماعا مع نتنياهو، لافتًا إلى أن رئيس حكومة الاحتلال يرغب في رؤيته.

وقال الرئيس الأمريكي، إنه من المحتمل أن يلتقى نتنياهو في ولاية فلوريدا.

وفي وقت سابق، هنأ نتنياهو الولايات المتحدة لفرضها عقوبات على قاضيين من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة تورطهم في الاستهداف غير المشروع لإسرائيل.

وقال نتنياهو، في بيان الخميس، إن إسرائيل تهنئ الولايات المتحدة لفرضها عقوبات جديدة على الجنائية الدولية.