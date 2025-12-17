بوتين: روسيا ستسعى لتوسيع مكاسبها في أوكرانيا حال فشل محادثات السلام

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن موسكو ستسعى لتوسيع مكاسبها في أوكرانيا إذا رفضت كييف وحلفاؤها الغربيون مطالب الكرملين في محادثات السلام.

ودعا بوتين خلال تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، إلى بناء تعاون متكافئ مع الولايات المتحدة وأوروبا، مؤكدًا أن الناتو يعمل على التوسع باتجاه الشرق ونصر على التزام الحلف بالوعود التي قدمها لموسكو.

وقال الرئيس الروسي، إن الغرب كان يسعى لإسقاط دولتنا لكن كل محاولاتهم فشلت، وروسيا أظهرت صمودها اقتصاديا ودفاعيا.

وأوضح الرئيس الروسي، أنه مستعد للمفاوضات وحل المشاكل التي ظهرت في الأعوام الماضية بطريقة سلمية،

وأشار بوتين، إلى أن روسيا تخوض مفاوضات مع الجانب الأمريكي، وتأمل أن يكون هناك استعداد أوروبي للحوار، مضيفًا: "إذا رفض الجانب المعارض ورعاته الأجانب المشاركة في حوار موضوعي، ستحقق روسيا تحرير أراضيها التاريخية بوسائل عسكرية".