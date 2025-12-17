هاكرز إيراني يعلن اختراق هاتف رئيس حكومة الاحتلال السابق "بينيت"

أعلنت مجموعة الهاكرز الإيرانية "حنظلة" تمكنها من اختراق هاتف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت.

وقالت المجموعة الإيرانية، في بيان اليوم الأربعاء، إنهم اخترقوا هاتف آيفون 13 لرئيس حكومة الاحتلال السابق، في إطار العملية التي أطلقوها تحت اسم عملية الأخطبوط.

أكدت "حنظلة" أن عملية الاختراق أسفرت عن تسريب مواد حساسة، تشمل قوائم جهات الاتصال مع أرقام هواتف لمسؤولين سياسيين بارزين، لقطات شاشة لمراسلات شخصية، وصور شخصية لعائلة بينيت وشخصيات سياسية عامة.

ومن جانبه، لم ينفي مكتب بينيت عملية الاختراق، مؤكدًا أن الموضوع قيد معالجة الجهات الأمنية والأمن السيبراني، وأن الجهاز غير مستخدم حاليًا.