إيرباص: معظم الطائرات ايه 320 خضعت للتحديثات المطلوبة

كتب : مصراوي

03:15 م 01/12/2025

طائرات ايه 320

باريس- (د ب أ)

خضعت الآلاف من طائرات إيرباص ايه 320 لتحديثات البرامج المطلوبة، عقب أن أعلنت الشركة الفرنسية أن إشعاعا شمسيا قويا ربما يضر بالبيانات المهمة لعمل أدوات التحكم في الطائرة.

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين، "من بين نحو 6000 طائرة من المحتمل تضررها من هذا الاشعاع، خضعت الأغلبية العظمى للتعديلات الضرورية".

وأضافت الشركة " نحن نعمل مع عملائنا من شركات الطيران لدعم تعديل أقل من 100 طائرة متبقية لضمان عودتها إلى الخدمة".

طائرات ايه 320 إيرباص طائرات إيرباص

