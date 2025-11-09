إعلان

لابيد عن عنف المستوطنين بالضفة: عار على إسرائيل ويجب القبض عليهم

كتب : مصراوي

09:01 م 09/11/2025

يائير لابيد

وكالات

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حكومة الاحتلال الأسبق يائير لابيد، العنف الذي مارسه المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية خلال نهاية الأسبوع الماضي.

وقال لابيد في منشور على حسابه بمنصة "غكس"، الأحد، إن عنف المستوطنين التطرفين يشكّل وصمة عار على إسرائيل والشعب اليهودي، مضيفا "لقد كانت هذه فترة طويلة خرج فيها الوضع عن نطاق السيطرة".

وأشار لابيد، إلى أن على جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يعيد النظام إلى الضفة الغربية على الرغم من الضغوط التي يمارسها الوزراء اليمينيون المتطرفون في الحكومة لغض الطرف.

وأكد لابيد، على ضرورة إلقاء القبض "على هؤلاء المجرمين فورا. لا يوجد شيء يهودي ولا شيء صهيوني في هذا العنف".

وعلى مدار الأيام الماضية، تصاعدت موجة الاعتداءات غير المسبوقة التي يقوم بها المستوطنون على مدن وقرى الضفة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووثقت مقاطع فيديو وصور عمليات الاعتداء، حيث أظهرت اقتحام مستوطنين مدججين بالأسلحة يطلقون النار على فلسطيني الضفة ويقتحمون المنازل.

