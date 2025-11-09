لابيد عن عنف المستوطنين بالضفة: عار على إسرائيل ويجب القبض عليهم

وكالات

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حكومة الاحتلال الأسبق يائير لابيد، العنف الذي مارسه المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية خلال نهاية الأسبوع الماضي.

وقال لابيد في منشور على حسابه بمنصة "غكس"، الأحد، إن عنف المستوطنين التطرفين يشكّل وصمة عار على إسرائيل والشعب اليهودي، مضيفا "لقد كانت هذه فترة طويلة خرج فيها الوضع عن نطاق السيطرة".

وأشار لابيد، إلى أن على جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يعيد النظام إلى الضفة الغربية على الرغم من الضغوط التي يمارسها الوزراء اليمينيون المتطرفون في الحكومة لغض الطرف.

האלימות של קיצונים יהודים בסוף השבוע האחרון ביהודה ושומרון היא חרפה למדינת ישראל ולעם היהודי.



זו כבר תקופה ארוכה שבה המצב יצא מכלל שליטה. צה"ל מוכרח להשיב את הסדר ליהודה ושומרון על אף הלחץ של שרים בממשלה להעלים עין. את העבריינים האלה צריך לעצור מיד. אין שום דבר יהודי ושום דבר… — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) November 9, 2025

وأكد لابيد، على ضرورة إلقاء القبض "على هؤلاء المجرمين فورا. لا يوجد شيء يهودي ولا شيء صهيوني في هذا العنف".

وعلى مدار الأيام الماضية، تصاعدت موجة الاعتداءات غير المسبوقة التي يقوم بها المستوطنون على مدن وقرى الضفة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووثقت مقاطع فيديو وصور عمليات الاعتداء، حيث أظهرت اقتحام مستوطنين مدججين بالأسلحة يطلقون النار على فلسطيني الضفة ويقتحمون المنازل.