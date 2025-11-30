إعلان

إسرائيل تزعم اغتيال 40 مقاتلًا من العالقين داخل الأنفاق في رفح

كتب-عبدالله محمود:

07:57 م 30/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الاحتلال يستهدف العالقين في الأنفاق
  • عرض 6 صورة
    الاحتلال يستهدف العالقين في الأنفاق
  • عرض 6 صورة
    الاحتلال يستهدف العالقين في الأنفاق
  • عرض 6 صورة
    الاحتلال يستهدف العالقين في الأنفاق
  • عرض 6 صورة
    الاحتلال يستهدف العالقين في الأنفاق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قتل 40 مقاتلاً من التابعين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، داخل أنفاق رفح جنوبي قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة.

وقال متحدث جيش الاحتلال، أفيخاي ادرعي في تدوينة له على منصة "أكس"، إنه على مدار الـ40 يوما الماضية، كثفت قوات الاحتلال جهودها في منطقة شرق رفح بهدف تدمير مسارات الأنفاق المتبقية في المنطقة وقتل المقاتلين الفلسطينيين المتبقين داخلها.

أضاف متحدث جيش الاحتلال، أنه خلال الأسبوع الأخير تم القضاء على أكثر من 40 مقاتلا داخل مسارات الأنفاق في المنطقة، كما دُمرت عشرات الفتحات والبنى التحتية فوق الأرض وتحتها.

وأكد أن قوات الاحتلال منتشرة في المنطقة وفوق الاتفاق، وأنه ستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري يستهدف سكان النقب الغربي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاحتلال الإسرائيلي العالقين بالأنفاق أنفاق غزة أنفاق رفح عناصر حماس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خطة عاجلة لحماية المدارس من فيروس ماربورغ
بعد أزمة "المياه المعدنية".. رسالة رئيس "سلامة الغذاء" للمصريين
حكم الإدارية العليا.. ماذا يعني وكيف يؤثر على العميلة الانتخابية؟ - تغطية خاصة
بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
زيادة المعاش.. ماذا يعني رفع الحد التأميني ومن المستفيد؟
بدء تحذيرات الشتاء.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة