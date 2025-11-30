إسرائيل تزعم اغتيال 40 مقاتلًا من العالقين داخل الأنفاق في رفح

"كانوا محتجزين في ليبيا".. الخارجية تنجح في استعادة 131 مواطنًا مصريًا

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قتل 40 مقاتلاً من التابعين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، داخل أنفاق رفح جنوبي قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة.

#عاجل 🔴 مشاهد من استسلام واعتقال عناصر حماس في منطقة رفح بعد عملية مطاردة مستمرة وتدمير أنفاق إرهابية في منطقة شبكة الانفاق الأرهابية



⭕️على مدار الأيام الأربعين الماضية، تواصل قوات جيش الدفاع تكثيف الجهود في منطقة شرق رفح بهدف تدمير مسارات الانفاق التحت الأرضية المتبقية في… pic.twitter.com/owyu9VU6HH — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 30, 2025

وقال متحدث جيش الاحتلال، أفيخاي ادرعي في تدوينة له على منصة "أكس"، إنه على مدار الـ40 يوما الماضية، كثفت قوات الاحتلال جهودها في منطقة شرق رفح بهدف تدمير مسارات الأنفاق المتبقية في المنطقة وقتل المقاتلين الفلسطينيين المتبقين داخلها.

أضاف متحدث جيش الاحتلال، أنه خلال الأسبوع الأخير تم القضاء على أكثر من 40 مقاتلا داخل مسارات الأنفاق في المنطقة، كما دُمرت عشرات الفتحات والبنى التحتية فوق الأرض وتحتها.

وأكد أن قوات الاحتلال منتشرة في المنطقة وفوق الاتفاق، وأنه ستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري يستهدف سكان النقب الغربي.