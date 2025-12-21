كتب- محمود الطوخي

قال مساعد يوري أوشاكوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، إن التعديلات التي يقدمها الأوكرانيون والأوروبيون على خطة السلام لا تقرب التوصل إلى اتفاق.

وأكد أوشاكوف، أن لا جدية في مبادرة عقد اجتماع ثلاثي بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.

وتتزامن تصريحات أوشاكوف، مع جولة مفاوضات بين مسؤولين روس وأمريكيين في ميامي، وصفها المبعوث الروسي كيريل دميترييف بأنها "بناءة وستستمر" اليوم الأحد.

وقال دميترييف: "تسير المفاوضات بشكل بنّاء. بدأت في وقت سابق وستستمر اليوم وغدا".

وتواصل إدارة الرئيس الأمريكي مساعيها لإقناع موسكو وكييف بالتوصل إلى صيغة توافقية تنهي الحرب المستمرة منذ قرابة 4 أعوام.

وكان مسؤولون أمريكيون أجروا محادثات مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين يوم الجمعة الماضي، وسط ضبابية تخيم على المحادثات في ما يخص المطالب المتبادلة بين موسكو وكييف وحلفائها الأوروبيين.

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، أن الإدارة الأمريكية عرضت صيغة جديدة محتملة لمحادثات السلام بمشاركة مبعوثين أمريكيين وربما أوروبيين.