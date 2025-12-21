إعلان

إسرائيل تعترف بـ19 مستوطنة في الضفة.. وسموتريتش: هذه هي الصهيونية البسيطة

كتب : محمود الطوخي

10:41 ص 21/12/2025

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

قالت القناة 14 العبرية، الأحد، إن المجلس الوزاري وافق على اقتراح وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، لتشريع 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

واعتبرت وزارة المالية الإسرائلية، القرار إنجازا لتنظيم 69 مستوطنة خلال 3 سنوات، وهو رقم قياسي لم يُسجل من قبل، وفق القناة العبرية.

وعلق سموتريتش على القرار، قائلا: "بعد 20 عاما، نصحح ظلما فادحا ونعيد غانيم وكاديم إلى خريطة الاستيطان، إلى جانب مناطق أخرى مهمة في الضفة الغربية".

وأضاف: "خلال 3 سنوات، انشأنا 69 مستوطنة جديدة وهو رقم غير مسبوق، يعود شعبنا إلى أرضه ويبنيها ويعزز سيطرته عليها. هذه هي الصهيونية البسيطة والأخلاقية. إننا نوقف قيام دولة فلسطينية إرهابية على الأرض".

وتتواجد بعض المستوطنات التي يشملها القرار منذ سنوات كمراكز حدودية لم تعترف بها إسرائيل رسميا.

بتسلئيل سموتريتش الصهيونية يسرائيل كاتس

