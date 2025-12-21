رغم تهديدات ممداني باعتقاله.. نتنياهو: سأزور نيويورك "قريبًا"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعتزم زيارة نيويورك "قريبًا"، استجابةً لدعوة من عضوة مجلس مدينة بروكلين إينا فيرنيكوف في الأول من يناير 2026، وهو اليوم نفسه المقرر تنصيب زهران ممداني عمدةً للمدينة، والذي تعهّد باعتقال نتنياهو فور وصوله.

وكتب نتنياهو في رسالة رسمية إلى ليرنيكوف، المنتمية إلى اليمين المحافظ: "على الرغم من أنني لن أتمكن من الوصول في نفس اليوم الذي دعوتني فيه، إلا أنني أؤكد لك أنني سأزور نيويورك قريبًا وأود بشدة مقابلتك في ذلك الوقت"، وفق ما نقلت القناة 7 الإسرائيلية.

وقالت إينا فيرنيكوف لصحيفة "نيويورك بوست"، إنها دعت نتنياهو لأنها كانت تعلم أن ذلك سيجعل ممداني "يفقد أعصابه"، على حد تعبيرها.

وأضافت: "لا يملك عمدة نيويورك أي سلطة قانونية لاعتقال رئيس وزراء إسرائيل. إما أن ممداني يعلم ذلك ويكذب علنًا من أجل رفع نسب المشاهدة، أو أنه ببساطة غير كفؤ بما يكفي لإجراء بحث بسيط على جوجل وفهم الحقيقة"، حسب ما أفادت القناة 7.

وفي أكثر من مناسبة، أكد زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد، أنه سيأمر شرطة المدينة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حال وطأت قدماه نيويورك، تنفيذًا لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عام 2024 على خلفية جرائم الحرب المُرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.