شرطة الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين.. مسؤولون أمنيون إسرائيليون يكذّبون روايتها

كتب : محمود الطوخي

10:58 ص 21/12/2025

شرطة الاحتلال

أفادت وسائل إعلام عبرية، الأحد، بالقبض على 3 فلسطينيين من غزة في مدينة رهط جنوبي إسرائيل؛ بزعم تسللهم إلى إسرائيل خلال عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر 2023.

وادّعت الشرطة الإسرائيلية، عصورها على ذخائر عسكرية مسروقة بحوزة الموقوفين الثلاثة.

مع ذلك، أكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون، عدم وجود ما يشير إلى مشاركة الفلسطينيين الثلاثة في هجوم السابع من أكتوبر، موضحين أنهم غزيون يحملون تصاريح عمل وبقوا داخل إسرائيل قبل اعتقالهم.

واستنكر مسؤولو الشرطة الإسرائيلية، تصريحات المسؤولين الأمنيين محذرين من أي محاولة لتقويض مصداقية الشرطة لا تخدم الأمن العام، معتبرين أن "هذه المحاولة تهدف إلى التستر على الفشل"، وفق ما ذكرته القناة 12 العبرية.

