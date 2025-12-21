قصف إسرائيلي على خان يونس وشهيدان في الشجاعية

وكالات

أعلن مصدر في المستشفى المعمداني، اليوم الأحد، استشهاد فلسطينيين اثنين بنيران الاحتلال قرب منطقة "الخط الأصفر" التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة، بأن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا وإطلاق نار من مروحيات استهدفا مناطق انتشار الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقبل قليل، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلًا عن مصدر أمني، إن الجيش أنهى تقريبًا عمليات التمشيط في منطقة انتشاره وراء "الخط الأصفر".

وزعم المصدر، أن الجيش الإسرائيلي استطاع نزع السلاح في حوالي 52% من مساحة قطاع غزة الخاضعة لسيطرته في إطار العمليات العسكرية المتواصلة.