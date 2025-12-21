إعلان

قصف إسرائيلي على خان يونس وشهيدان في الشجاعية

كتب : مصراوي

11:00 ص 21/12/2025

قصف إسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلن مصدر في المستشفى المعمداني، اليوم الأحد، استشهاد فلسطينيين اثنين بنيران الاحتلال قرب منطقة "الخط الأصفر" التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة، بأن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا وإطلاق نار من مروحيات استهدفا مناطق انتشار الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقبل قليل، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلًا عن مصدر أمني، إن الجيش أنهى تقريبًا عمليات التمشيط في منطقة انتشاره وراء "الخط الأصفر".

وزعم المصدر، أن الجيش الإسرائيلي استطاع نزع السلاح في حوالي 52% من مساحة قطاع غزة الخاضعة لسيطرته في إطار العمليات العسكرية المتواصلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قصف إسرائيلي حي الشجاعية غزة المستشفى المعمداني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية