مصرع وإصابة 12 شخصًا إثر انهيار جليدي في نيبال

(أ ب)

صرح مسؤول بالشرطة في نيبال أن سبعة أشخاص بينهم متسلقو جبال أجانب، لقوا حتفهم إثر إنهيار جليدي في جبل يالونج ري.

وقال المتحدث باسم الشرطة شايليندرا ثابا، إن خمسة أشخاص آخرين أُصيبوا في معسكر، يقع على ارتفاع 4900 متر "16.070" قدم فوق سطح البحر.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن جنسيات وهويات المتسلقين الأجانب.

وتواصل فرق الإنقاذ الوصول إلى موقع الحادث سيرا على الأقدام، نظرا لصعوبة التضاريس وارتفاع المنطقة.

ويقع جبل يالونج ري على ارتفاع 5600 متر "18.370"، ويعد من القمم البارزة في سلسلة الهيمالايا.