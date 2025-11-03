بعد القبض عليه.. من هو "أبو لولو" المتهم بارتكاب مجازر في الفاشر؟

المنيا - جمال محمد:

بدأت محافظة المنيا تنفيذ إجراءات تسليم 2086 فدانًا من أراضي شباب الخريجين بقرية تونا الجبل الجديدة بمركز ملوي، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع الزراعي ودعم مشروعات الشباب.

وقام اللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير المساعد للمحافظة، يرافقه وفد من الهيئة العامة للخدمات الحكومية ومديري إدارات أملاك الدولة والمراجعة والحوكمة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، بمعاينة ميدانية للمساحات المخصصة للاستصلاح والاستزراع، تمهيدًا لتسليمها للمستحقين.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بسرعة إنهاء إجراءات تسليم الأراضي لمستحقيها من شباب الخريجين، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في التوزيع، ودعم جهود الدولة في استصلاح الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية.

وأوضح المحافظ أن اللجنة المختصة تعمل على إعادة فحص ملفات المستحقين والتأكد من استيفاء الشروط قبل التسليم الفعلي، وذلك في إطار حرص المحافظة على إحكام الرقابة وضمان وصول الحقوق لأصحابها من شباب الخريجين.