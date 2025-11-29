نتنياهو: "ملتزمون بإعادة جميع الأسرى حتى آخر رمق"

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن بنيامين نتنياهو تواصل، أمس الجمعة، مع عائلة ران غفيلي، ضابط شرطة ياسام الذي قُتل أثناء دفاعه عن كيبوتس ألوميم في 7 أكتوبر 2023، ولا يزال جثمانه محتجزًا في قطاع غزة.

وأبلغ نتنياهو خلال اللقاء، والدي غفيلي، طاليك وإيتسيك، بالجهود الجارية لإعادة الجثمان إلى إسرائيل، مؤكدًا التزامه بدفنه في الوطن، كما أشاد بـ"القوة المعنوية والكرامة والفخر" التي تحلت بها العائلة في مواجهة هذه المحنة.

ويُعد ران غفيلي الجندي الإسرائيلي الوحيد الذي لا يزال لدى حركة حماس في غزة، إذ أكد نتنياهو أن الأجهزة الإسرائيلية تبذل قصارى جهدها لإعادة جميع المختطفين، وأن دعم الدولة لعائلاتهم ثابت ولا يتزعزع.

وفي وقت لاحق، تواصل نتنياهو أيضًا مع السفير التايلاندي، بونياريت فيشينفانت، بشأن المواطن التايلاندي سوتاديساك رينثالاك، الذي قُتل ويُحتجز كذلك في غزة.