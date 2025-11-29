الكويت تدعو إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني

الكويت- (د ب أ)

جددت الكويت اليوم السبت موقفها التاريخي والثابت مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت الكويت، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إنها "تحيي صمود الشعب الفلسطيني ونضاله العادل وتدين استمرار الممارسات غير القانونية التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وطالبت الكويت المجتمع الدولي بـ "الاضطلاع بمسؤولياته وبذل الجهود لإنهاء كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم وقمع والعمل على توفير الحماية له ومقدساته ودعم ثباته على أرضه وتوفير العدالة له".