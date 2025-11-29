قصف إسرائيلي مكثف يستهدف أنحاء متفرقة من قطاع غزة

وكالات

كثف الجيش الإسرائيلي فجر وصباح اليوم السبت قصفه من البر والبحر والجو على أنحاء متفرقة من قطاع غزة تقع ضمن المناطق التي يحتلها.

وأفاد مراسل وكالة "الأناضول" التركية، بأن القصف طال المناطق الشرقية من مدينة غزة وبلدة بيت لاهيا، والمناطق الشرقية من مخيم البريج، ومدينة رفح وبلدتي القرارة وبني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة، بينما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها على المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها تجاه عرض بحر مدينة غزة.