أستراليا تصنّف الحرس الثوري الإيراني "جهة راعية للإرهاب"

كتب : محمود الطوخي

12:14 م 27/11/2025

الحرس الثوري الإيراني

أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية، تصنيف الحرس الثوري الإيراني جهة راعية للإرهاب".

وأشارت الوزارة في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن قرارها جاء بناء على تقييم استخباراتي بأن الحرس الثوري دبّر هجمات ضد الجالية اليهودية في أستراليا، بما في ذلك على مطعم في العاصمة سيدني في شهر أكتوبر 2024، وعلى كنيس في مدينة ملبورن في ديسمبر من العام نفسه.

واتهمت الخارجية الأسترالية، الحرس الثوري بتقويض وزرع الانقسام داخ المجتمع متعدد الثقافات، عبر استهداف الأستراليين اليهود وإلحاق الأذى بهم.

وأوضح البيان، أن بعض التعاملات مع الحرس الثوري باتت تصنف جرائم جنائية، محذرة من أن توجيه أنشطة دولة راعية للإرهاب أو الانضمام إليها أو الارتباط بأعضائها، أو إقامة أي علاقة معها بما في ذلك الحصول على الأموال منها أو لصالحها، جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما.

الحرس الثوري الإيراني أستراليا وزارة الخارجية الأسترالية تصنيف الحرس الثوري بالارهاب

