كوريا الجنوبية تنجح في الإطلاق الرابع لصاروخ "نوري"

سول- (د ب أ)

أعلنت كوريا الجنوبية، فجر اليوم الخميس، نجاح الإطلاق الرابع لصاروخها الفضائي المحلي "نوري" من مركز نارو الفضائي في جوهيونج، بعد تأخر بسيط بسبب عطل في جهاز الاستشعار.

وتمكنت الوحدة الرئيسية للأقمار الاصطناعية من إجراء أول اتصال بمحطة الملك سيجونج في القارة القطبية الجنوبية بعد الإطلاق، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وأكدت وزارة العلوم والمعهد الكوري لأبحاث الفضاء أن جميع الأقمار الاصطناعية الـ13 التي حملها الصاروخ وضعت في مداراتها المقررة، وسط إشادة حكومية باعتبار العملية "نقطة تحول" نحو تعزيز دور القطاع الخاص في مشاريع الفضاء، بقيادة شركة هانهوا إيروسبيس التي أشرفت لأول مرة على تجميع الصاروخ بالكامل.

وشهد الإطلاق نجاحا في انفصال مراحل الصاروخ ووصوله إلى ارتفاع 600 كيلومتر قبل تحرير القمر الاصطناعي الرئيسي المخصص لأبحاث الفضاء وقياس المجالات المغناطيسية والبلازما ورصد الشفق القطبي.

ويمثل هذا الإطلاق استمرارا لسلسلة نجاحات بدأت عام 2022، فيما تخطط كوريا الجنوبية لإجراء الإطلاق الخامس في 2026 والسادس في 2027، مع توجه لزيادة دور القطاع الخاص وتأمين تمويل لإطلاقات لاحقة ابتداء من 2028، بهدف تشغيل صاروخ "نوري" بمعدل إطلاق سنوي.