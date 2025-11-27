بعد إطلاق النار قرب البيت الأبيض.. ترامب ينشر 500 جندي إضافي في واشنطن

القبض على مشتبه به في إطلاق النار قرب البيت الأبيض- صور

كتب-عبدالله محمود:

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بنشر 500 جندي إضافي في مدينة واشنطن بعد إطلاق النار على اثنين من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض.

وأضاف هيجسيث في تصريحات إعلامية الأربعاء، "أن حادث إطلاق النار يقوي عزيمتنا على ضمان أمن واشنطن العاصمة".

وأفادت شبكة CNN، أن هناك حشد كبير من رجال الشرطة في مكان إطلاق النار قرب البيت الأبيض، مؤكدة أن الحادث وقع بالقرب من محطة مترو فاراجوت ويست.

وقبل نحو ساعتين وقع إطلاق نار بالقرب من البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بينهم عنصرين من الحرس الوطني.

وقال عمدة العاصمة واشنطن، إن عنصرا الحرس الوطني يتلقيان العلاج في أحد المستشفيات المحلية وهما في حالة حرجة.

وأشار رئيس شرطة العاصمة واشنطن، إلى أن مطلق النار أصيب خلال تبادل الأعيرة النارية ويتلقى العلاج في أحد المستشفيات.