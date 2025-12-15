تصوير هاني رجب

أقامت مساء سفارة مملكة البحرين في مصر برئاسة السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، احتفالية كبرى في إحدى الفنادق الكبرى على النيل وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ54، وعيد جلوس الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، الذي يوافق الـ 16 من ديسمبر من كل عام.

وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان وأكثر من 12 وزير وسفراء ونواب وشخصيات عامة وفنانين من ضمنهم وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري ووزراء العدل والطيران المدني والاستثمار وقطاع الأعمال العام ووزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي والسفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وسفراء السعودي والأردن ولبنان وفلسطين والعراق والمغرب وسلطنة عمان وسفراء الاتحاد الأوروبي وسفراء من كل دول العالم وعدد كبير السادة القضاة والمستشار عمرو عاصم عبد الجبار وعدد من الفنانين ومساعد وزير الخارجية وأمين عام رئاسة الجمهورية.

وقالت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى مصر المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، إن هذه المناسبة الغالية فرصة لتسليط الضوء على مسيرة التنمية التي تحققت في مملكة البحرين بقيادة الرؤية الثاقبة للملك عيسى بن حمد ملك البحرين وولي العهد البحريني والتي تضع فى جوهرها الإنسان وتنميته وأهدافا لتحقيق ما يطمح له شعب البحرين من خلال رؤية المملكة 2030.