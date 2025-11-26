إعلان

ارتفاع عدد ضحايا حريق أبراج هونج كونج إلى 315 شخصا.. فيديو وصور

كتب-عبدالله محمود:

08:39 م 26/11/2025
قال زعيم هونج كونج، جون لي، إن 36 شخصا لقوا حتفهم جراء حرائق اندلعت في أبراج سكنية شاهقة الارتفاع في مقاطعة تاي بو، مؤكدًا أنه تم الإبلاغ عن فقدان 279 شخصا وجارى البحث عنهم.

ووفقًا لوسائل الإعلام الصينية، فإن النيران بدأت في سقالات خيزرانية كانت تغطي واجهة المباني لأعمال صيانة، قبل أن تمتد بسرعة إلى عدة أبراج سكنية.

وأجلت سلطات هونج كونج مئات السكان إلى مراكز إيواء مؤقتة، بينما لا يزال عدد غير معروف من الأشخاص مفقودين أو محاصرين داخل الأبراج السبعة المندلع بهم النيران.

