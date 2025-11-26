ارتفاع عدد ضحايا حريق أبراج هونج كونج إلى 315 شخصا.. فيديو وصور

قال زعيم هونج كونج، جون لي، إن 36 شخصا لقوا حتفهم جراء حرائق اندلعت في أبراج سكنية شاهقة الارتفاع في مقاطعة تاي بو، مؤكدًا أنه تم الإبلاغ عن فقدان 279 شخصا وجارى البحث عنهم.

📍خبر / هونج كونج

احتراق 7 أبراج سكنية متعددة الطوابق في منطقة واحدة.

الحريق بحسب المصادر هو الأقوى منذ 17 عاماً .



📍تعليق

الحادث فعلًا غريب وانتقاله بهذه السرعة إلى عدة أبراج سكنية مجاورة نادر الحدوث وخاصة في دولة متقدمة في خدمات الإطفاء مثل هونج كونج.



ووفقًا لوسائل الإعلام الصينية، فإن النيران بدأت في سقالات خيزرانية كانت تغطي واجهة المباني لأعمال صيانة، قبل أن تمتد بسرعة إلى عدة أبراج سكنية.

في هونغ كونغ 🇭🇰 اندلع أقوى حريق خلال 17 عامًا



- تحترق أربعة مبانٍ في أحد المجمعات السكنية.



تمكن رجال الإنقاذ من إخلاء الناس من مبنيين، ولا يزال عدة أشخاص داخل المباني - بينهم كبار السن وأطفال.



يوجد في المجمع السكني 9 أبراج سكنية تحتوي على ما يقرب من ألفي شقة.

وأجلت سلطات هونج كونج مئات السكان إلى مراكز إيواء مؤقتة، بينما لا يزال عدد غير معروف من الأشخاص مفقودين أو محاصرين داخل الأبراج السبعة المندلع بهم النيران.