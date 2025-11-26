اعتقال 11 شرطيا بتهمة الاتجار بالبشر في البرتغال

(د ب أ)

أعلنت إدارة التحقيقات الجنائية والحرس الوطني البرتغالي اعتقال 11 شرطيا في البرتغال بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر.

وأفادت إدارة التحقيقات الجنائية والحرس الوطني البرتغالي في لشبونة، اليوم الأربعاء، بأن 10 من أفراد الحرس الوطني وشرطيا واحدا من شرطة البلدية متهمون بالمشاركة في شبكة واسعة النطاق لاستغلال العمال المهاجرين غير القانونيين في العمل في حقول زراعية.

وتم تفكيك هذه الشبكة الإجرامية العنيفة "الشبيهة بالمافيا" بعد شهور من التحقيق وعدة مداهمات خلال الأيام الماضية.

ومع ذلك، تفادى زعيم الشبكة المشتبه به – وهو مواطن هندي – القبض عليه ولا يزال هاربا.

ويقول المحققون إن الشبكة احتجزت المئات من المهاجرين، معظمهم غير قانونيين، في منشآت زراعية بمناطق قرب بيجا وبورتاليجري وفيجويرا دا فوز وبورتو، في ظل ظروف شبيهة بالعبودية.

وكان الضحايا يتعرضون غالبا للضرب ويُجبرون على العمل دون انقطاع في الحقول من شروق الشمس حتى غروبها تحت التهديد .

ووفقا لبيان إدارة التحقيقات الجنائية، كان الضحايا يقيمون في مساكن مؤقتة، غالبا في مبان متهالكة.

وكان على هؤلاء الضحايا دفع ثمن الفراش المقدم لهم، وكذلك مقابل الطعام والشراب، وتم مصادرة جميع أوراقهم.

وتم اعتقال إجمالي 17 شخصا، ومن المقرر أن يمثلوا أمام القاضي المكلف بالتحقيق في لشبونة غدا الخميس.

وبالإضافة إلى تهمة الاتجار بالبشر، وُجهت إليهم تهم تسهيل الهجرة غير القانونية والتحريض عليها، وتزوير الوثائق، والاحتيال الضريبي، وغسل الأموال، والفساد، وإساءة استغلال المنصب.

وتم نقل المهاجرين الذين تم تحريرهم إلى قاعدة سلاح الجو في بيجا، حيث سيخضعون قريبا للاستجواب، وعلى الرغم من كونهم ضحايا، يواجه العديد منهم الآن الترحيل.